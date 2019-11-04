Son Dakika Haberleri: Şikayet ettiği gaspçılarla birlikte uyuşturucu kullanırken yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Şikayet ettiği gaspçılarla birlikte uyuşturucu kullanırken yakalandı

Şikayet ettiği gaspçılarla birlikte uyuşturucu kullanırken yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde darp ve tehdit ederek bir kişinin motosikletinin anahtar ve ruhsatını zorla alıp, yağma olayını gerçekleştiren 2 kişi yakalandı.

Şikayet ettiği gaspçılarla birlikte uyuşturucu kullanırken yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde darp ve tehdit ederek bir kişinin motosikletinin anahtar ve ruhsatını zorla alıp, yağma olayını gerçekleştiren 2 kişi yakalandı. Polisin bir eve yaptığı baskında şikayetçi ve kendisini gasp ettiğini iddia ettiği iki şüpheli, birlikte uyuşturucu kullanırken yakalandı. Yağma şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Olay, 24 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. isimli vatandaş iki kişi tarafından darp ve tehdit edilerek motosikletinin anahtar ve ruhsatı zorla alındı. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yağma olayının şüphelilerinden Y.Y., arkadaşı F.S.'ye ait evde yakalanarak gözaltına alındı. İkamete yapılan baskın sırasında evde Y.Y. ve F.S.'nin haricinde yağma olayının müştekisi M.C.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi bulunurken, şahısların hep birlikte uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Şahısların üzerinde 6,82 gram esrar maddesi, ikamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 30 adet 9 mm fişek, şüpheli Y.Y.'ye ait araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 13 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Yağma olayının şüphelilerinden İ.B. de yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheliler hakkında yağma, 6136 SKM, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından adli işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler Y.Y. ve İ.B. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun: İklim dengeleri altüst oldu, çok yağışlı kış beklemiyoruz
Cenk Tosun'un yıkıldığı an! Andre Gomes'in ayağı kırıldı Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:40:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şikayet ettiği gaspçılarla birlikte uyuşturucu kullanırken yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]