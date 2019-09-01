Son Dakika Haberleri: Şikayet ettiği hastaneye sancılanınca karakoldan ambulansla götürüldü
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Şikayet ettiği hastaneye sancılanınca karakoldan ambulansla götürüldü

2 saat önce

KÜTAHYA'da, polis merkezine gidip, yanında kimliği olmadığı için hastanede kabul edilmediğini söyleyen, 6 aylık hamile K.K. (17), burada sancısı başlayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şikayet ettiği hastaneye sancılanınca karakoldan ambulansla götürüldü, System.String[]

KÜTAHYA'da, polis merkezine gidip, yanında kimliği olmadığı için hastanede kabul edilmediğini söyleyen, 6 aylık hamile K.K. (17), burada sancısı başlayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da yaşayan 6 hamile K.K., dün akşam rahatsızlanınca arkadaşı tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. K.K., iddiaya göre, yanında kimlik olmadığı için kabul edilmedi. Bunun üzerine Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne giden K.K., şikayette bulunup, yardım istedi. Bekleme salonuna alınan K.K.'nin sancısı başladı. Polis merkezi amiri, K.K. sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne gelen sağlık görevlileri, K.K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Burada tedaviye alınan K.K. ile karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:23 Kaynak: DHA
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