Şikayetçi olmak istediği sürücünün kaçmaması için otomobilin kaputuna çıktı - Son Dakika
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Şikayetçi olmak istediği sürücünün kaçmaması için otomobilin kaputuna çıktı

07.07.2022 17:20

Adana'da, kendisini trafikte sıkıştırdığını öne sürdüğü otomobilin sürücüsünü şikayetçi olmak için durduran motosikletli, onun kaçmasını engellemek için kaputuna çıktığı aracın hareket etmesi üzerine yola savrulup hafif yaralandı.

Adana'da, kendisini trafikte sıkıştırdığını öne sürdüğü otomobilin sürücüsünü şikayetçi olmak için durduran motosikletli, onun kaçmasını engellemek için kaputuna çıktığı aracın hareket etmesi üzerine yola savrulup hafif yaralandı.

İddiaya göre, Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da, G.Ü'nün kullandığı 33 DIK 20 plakalı otomobil, Okan Akıncı'nın kullandığı 01 AJZ 163 plakalı motosikleti seyir halinde sıkıştırdı.

Aracı motosikletiyle takip eden Akıncı, trafik ışıklarında duran G.Ü'ye kendisinden şikayetçi olacağını belirtti.

Polis gelene kadar G.Ü'den bölgede beklemesini isteyen Akıncı, otomobil sürücüsünün yoluna devam etmek istemesi üzerine motosikletini aracın önüne bıraktı.

Akıncı, otomobilin kaputunun üzerine çıkarak G.Ü'nün polis gelene kadar kaçmasını engellemeye çalıştı.

Bu sırada G.Ü'nün ilerlemesi üzerine Akıncı, kaputunda bir süre gittiği araçtan savrularak yola düştü.

Otomobil sürücüsü G.Ü. olay yerinden uzaklaştı, ayağından hafif yaralanan Akıncı ise hastaneye gitti.

Yaşadıklarını anlattı

Tedavisinin ardından taburcu edilen Akıncı, AA muhabirine, bekçilik sınavlarına çalışmak için gittiği kütüphaneden motosikletiyle dönerken G.Ü'nün kullandığı aracın kendisini sıkıştırdığını öne sürdü.

Sürücüden özür dilemesini istediğini ancak darbedildiğini iddia eden Akıncı, aracın ön plakasının da yerinde olmadığını görünce G.Ü'nün kaçmaması için çalıştığını belirtti.

Motosikletini otomobilin önüne koyduğunu aktaran Akıncı, "Beni aracın kaputunun üstünde metrelerce götürdü. Daha sonra savrularak düştüm. Ayağımda doku zedelenmesi oldu. Doktorlar iyileşmesinin yaklaşık 1,5 ay süreceğini söyledi. Hanımefendiden şikayetçiyim." dedi.

Motosiklet sürücüsünün, otomobilin kaputunun üzerinde bir süre ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: CEZASI 5 BİN LİRA OLSA HERKES TAKAR EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: CEZASI 5 BİN LİRA OLSA HERKES TAKAR
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şikayetçi olmak istediği sürücünün kaçmaması için otomobilin kaputuna çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şikayetçi olmak istediği sürücünün kaçmaması için otomobilin kaputuna çıktı - Son Dakika
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