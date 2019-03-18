Son Dakika Haberleri: Şikayetçiyle Uzlaşınca Yargılanmaktan Kurtuldu

Şikayetçiyle Uzlaşınca Yargılanmaktan Kurtuldu

1 saat önce

Hatay'da, otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kişiye çarparak hafif yaralanmasına neden olan sürücü, şikayetçiyle uzlaşınca yargılanmaktan kurtuldu.

Şikayetçiyle Uzlaşınca Yargılanmaktan Kurtuldu, System.String[]
Hatay'da, otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kişiye çarparak hafif yaralanmasına neden olan sürücü, şikayetçiyle uzlaşınca yargılanmaktan kurtuldu.

Merkez Antakya ilçesi Alahan Mahallesi İskenderun yolunda karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Aşır Gezer, Suriye vatandaşı Eymen A'nın (45) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle yaralama" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.


Uzlaştırmacı Murat Ördek'in taraflarla yaptığı görüşme sonucu şüpheliye, kazada yaralanan kişiye 180 lira ödemesi teklifinde bulunuldu.

Gezer, talebi kabul ederek şikayetçiyle uzlaştı.


Şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek soruşturma, kamu davası açılmadan kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:13 Kaynak: AA

Antakya, Merkez, Hatay, Güncel
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