Şikayetçiyle Uzlaşınca Yargılanmaktan Kurtuldular
48 dakika önce
Hatay'da izinsiz aldıkları motosikletle gezdikleri gerekçesiyle haklarında "kullanma hırsızlığı" suçundan soruşturma açılan şüpheliler, şikayetçiyle uzlaşarak yargılanmaktan kurtuldu.
Hatay
'da izinsiz aldıkları motosikletle gezdikleri gerekçesiyle haklarında "kullanma hırsızlığı" suçundan soruşturma açılan şüpheliler, şikayetçiyle uzlaşarak yargılanmaktan kurtuldu. Merkez Antakya
ilçesinde, O.C. (18) ile D.C.A. (18), iş yerine gittikleri Raif Ç'ye (19) haber vermeden motosikletini alıp yarım saat gezdikten sonra geri getirdi.
Motosikletinin kendinden habersiz alınması nedeniyle Raif Ç, 2 arkadaştan şikayetçi oldu.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca "kullanma hırsızlığı" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.
Uzlaştırmacı Şehnaz Çıkık'ın görüştüğü müşteki Raif Ç, şüpheli 2 arkadaşın Mehmetçik Vakfına bağış yapması durumunda uzlaşabileceğini belirtti.
Şüpheliler müştekinin talebini kabul edip Mehmetçik Vakfına 200 lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:43 Kaynak: AA
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