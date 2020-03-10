Şikayetler artınca polis hartekete geçti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şikayetler artınca polis hartekete geçti - Son Dakika

Şikayetler artınca polis hartekete geçti

7 saat önce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde şehir içinde trafik yönünden şikayetlerin oldukça arttığı Spor Sokak'ta trafik uygulaması yaptı.

Şikayetler artınca polis hartekete geçti, System.String[]

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde şehir içinde trafik yönünden şikayetlerin oldukça arttığı Spor Sokak'ta trafik uygulaması yaptı. Sokak tamamen kapatılarak hem denetimden kaçmak isteyen araç sürücüleri yakalandı hem de detaylı uygulama yapıldı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri Düzce şehir merkezinde bulunan Spor Sokak'ta trafik operasyonu yaptı. Trafik Şubesi 4 ekip 8 personelle sokağı tamamen trafiğe kapattı. Yapılan uygulamalarda 155 araç kontrol edilirken, 2 alkollü sürücü, 5 ehliyetsiz sürücü, 4 abart egzoz takılı araç ve diğer maddelerden toplam 25 araca 33 bin 246 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:13:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şikayetler artınca polis hartekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]