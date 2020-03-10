Şikayetler artınca polis hartekete geçti - Son Dakika

Şikayetler artınca polis hartekete geçti
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde şehir içinde trafik yönünden şikayetlerin oldukça arttığı Spor Sokak'ta trafik uygulaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde şehir içinde trafik yönünden şikayetlerin oldukça arttığı Spor Sokak'ta trafik uygulaması yaptı. Sokak tamamen kapatılarak hem denetimden kaçmak isteyen araç sürücüleri yakalandı hem de detaylı uygulama yapıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri Düzce şehir merkezinde bulunan Spor Sokak'ta trafik operasyonu yaptı. Trafik Şubesi 4 ekip 8 personelle sokağı tamamen trafiğe kapattı. Yapılan uygulamalarda 155 araç kontrol edilirken, 2 alkollü sürücü, 5 ehliyetsiz sürücü, 4 abart egzoz takılı araç ve diğer maddelerden toplam 25 araca 33 bin 246 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE
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