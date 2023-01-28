ŞİKAYETLER UZAKLAŞTIRMA KARARLARI FAYDA ETMEDİ; 1500 KİLOMETRELİK TAKİP SONRASI EŞİNİ VURDU - Son Dakika
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ŞİKAYETLER UZAKLAŞTIRMA KARARLARI FAYDA ETMEDİ; 1500 KİLOMETRELİK TAKİP SONRASI EŞİNİ VURDU

28.01.2023 10:40

Genç kadın 12 yıldır yaşadığı şiddet dolu günleri hastane odasında anlattıCengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA) - SANCAKTEPE'de iki çocuk annesi Şehriban Bilge (27), Diyarbakır'da şiddet gördüğü eşinden kaçarak İstanbul'da ağabeyinin yanına sığındı.

Genç kadın 12 yıldır yaşadığı şiddet dolu günleri hastane odasında anlattı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) - SANCAKTEPE'de iki çocuk annesi Şehriban Bilge (27), Diyarbakır'da şiddet gördüğü eşinden kaçarak İstanbul'da ağabeyinin yanına sığındı. Şikayete, uzaklaştırma karına rağmen Şehriban Bilge'yi yaklaşık 1500 kilometre uzaklıkta bulan eşi 7 el ateş ederek yaraladı. Genç kadın yaşadıklarını hastane odasında anlattı. "15 yaşımdan bu yaşıma kadar hayatımı mahvetti" diyen Şehriban Bilge, "Sürekli şiddet gösterdi, sırtımdan bıçakladı ve beni o halimle akşama kadar eve kilitledi. Telefon kullanmama izin vermiyordu. Sabah kapıyı kilitleyip akşam gelince açıyordu. En son ki olayda beni boğuyordu,elinden zor kaçtım" dedi.

"DEFALARCA KEZ ŞİKAYET ETTİM"

Olay, geçen Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin Bilge takip ettiği caddede yürüyen eşi iki çocuk annesi Şehriban Bilge'ye peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 7 ay önce Diyarbakır'dan İstanbul'a abisinin yanına gelen Şehriban Bilge'yi boşanma aşamasındaki eşi peşini bırakmadı. Uzaklaştırma kararına rağmen Nurettin Bilge tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Şehriban Bilge tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı. Evlendiğim ilk günden itibaren eşinin yıllarca hapis hayatı yaşattığını söyleyen Şehriban Bilge, 'Sürekli şiddet gösterdi, sırtımdan bıçakladı ve beni o halimle akşama kadar eve kilitledi. Telefon kullanmama izin vermiyordu. Sabah kapıyı kilitleyip akşam gelince açıyordu. En son ki olayda beni boğuyordu,elinden zor kaçtım. Karakola gittim. Karakoldan sonra aileme sığındım. Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Her gün bıçakla saldırıyordu. Defalarca kez şikayet ettim. Defalarca kez savcılık karşısına çıktım .Uzaklaştırma kararı vardı' diye konuştu

"15 YAŞIMDAN BU YAŞIMA KADAR HAYATIMI MAHVETTİ"

Kendisini yaralayan eşinin bir an önce yakalanmasını isteyen 27 yaşındaki kadın, 'Adresimi gizledim, telefonumu gizledim. İstanbul'da abimin yanına geldim. Ben servis beklerken caddede birdenbire karşıma çıktı. Hiçbir şekilde konuşmadan silahı çıkarıp defalarca kez ateş etti. Gerçekten çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ne olur duyun sesimi. Çok korkuyorum, ölmek istemiyorum. Bununla da sınırlı kalmayacak, biliyorum tekrar öldürmek için gelecek. 15 yaşımdan bu yaşıma kadar hayatımı mahvetti. Yakalanıp hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum 'dedi. Şehriban Bilge'nin avukatı Bilge Türköz ise 'Kocasının şiddetinden dolayı Diyarbakır'dan kaçıp koruma altına alınmıştı. Adresi ve kimliği gizlenmiş. Fakat bir zaman sonra eşi tarafından adresi bulundu. Bunun üzerine biz Şehriban işini değiştirdik ve uzaklaştırma kararı aldık. Uzaklaştırma kararını da ihlal etti. Nurettin Bilge müvekkilimi buldu ve tabiri caizse kurşuna dizdi. Bunun asla müvekkilimi hayatta olmasından dolayı bir kasten yaralama olmaması gerekir, cinayete teşebbüstür. Şehriban bugün hayatta da olmayabilirdi. Bu nedenle Şehriban'ın ve Şehriban gibi onlarca kadının devlet tarafından korunması ve bunun cinayete teşebbüs olarak sanığın cezalandırılması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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ŞİKAYETLER UZAKLAŞTIRMA KARARLARI FAYDA ETMEDİ; 1500 KİLOMETRELİK TAKİP SONRASI EŞİNİ VURDU ŞİKAYETLER UZAKLAŞTIRMA KARARLARI FAYDA ETMEDİ; 1500 KİLOMETRELİK TAKİP SONRASI EŞİNİ VURDU Diyarbakır'da amatör spor kulüplerine 2 milyon 245 bin lira yardım Diyarbakır'da amatör spor kulüplerine 2 milyon 245 bin lira yardım Şüphelenerek çektiği görüntü dolandırıcıları yakalattı Şüphelenerek çektiği görüntü dolandırıcıları yakalattı

Diyarbakır, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİKAYETLER UZAKLAŞTIRMA KARARLARI FAYDA ETMEDİ; 1500 KİLOMETRELİK TAKİP SONRASI EŞİNİ VURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞİKAYETLER UZAKLAŞTIRMA KARARLARI FAYDA ETMEDİ; 1500 KİLOMETRELİK TAKİP SONRASI EŞİNİ VURDU - Son Dakika
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