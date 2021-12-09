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Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi

09.12.2021 08:40
Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi

Düzce'de kaldırımlarda yayaların yürümesini engelleyen firma bayrakları ve reklam dubaları artık tarih oldu.

Düzce'de kaldırımlarda yayaların yürümesini engelleyen firma bayrakları ve reklam dubaları artık tarih oldu. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Beçi'de bulunan işyerlerinin önünde yayaların geçişine engel olan bayrak, flama ve dubaları kaldırdı.

Düzce'nin Üniversite bölgesi olan Beçi'de kafe gibi işletmeler dükkanlarının önünde bulunan kaldırımlara reklam amacıyla bayrak, flama, kırlangıç ve reklam dubaları koyuyorlardı. Bunların kaldırımda yürümeye çalışan yayaların geçişini engellemesi üzerine belediyeye şikayet konusu oluyordu. Bu şikayetleri değerlendiren Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların geçişini engelleyen bütün materyallerin yaya kaldırımlarından temizlenmesi için harekete geçti. Ekipler, bölgede bulunan esnafları da uyararak dükkan önlerinde yaya geçişini engelleyecek hiçbir şeyin bulunmamasını istedi. Zabıta ekipleri ayrıca uyarılara uymayan esnafların reklam dubası, bayrak ve flamalarına da el koydu.

Denetimlerin peyderpey devam edeceği ve yayaların geçişini engelleyecek her türlü materyalin zabıta ekipleri tarafından kaldırılacağı öğrenildi. - DÜZCE

Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi
Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi
Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi

Zabıta Müdürlüğü, Üniversite, Zabıta, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika


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