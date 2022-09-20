ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇEN FERHAT GÜZEL VE ESKİ SEVGİLİSİNİN KARŞILIKLI DAVALARI DÜŞTÜ

ŞARKICI Ferhat Güzel, eski sevgilisi Nurten Aksoy'un birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldukları davada, tarafların şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeniyle düşme kararı verildi.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraflardan katılan olmadı. Hakim, Ferhat Güzel ve Nurten Aksoy'un karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçme dilekçesi sunduklarını belirtti. Bunun üzerine mahkeme, Ferhat Güzel hakkında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından, Nurten Aksoy hakkında ise "Basit yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından düşme kararı verdi. Mahkeme, Nurten Aksoy hakkında "Tehdit" suçundan ise suçun sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

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