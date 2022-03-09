Şikayetvar 'kusursuz müşteri deneyimi yaşatan' 96 markayı ödüllendirdi - Son Dakika

Türkiye'de müşteri memnuniyetini ölçen çözüm platformu Şikayetvar tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 8 Mart Salı günü Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi. Kusursuz müşteri deneyimini yaşatan 57 sektörden 96 markanın ödüllerine kavuştuğu görkemli gecede davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.

150 bin markanın, 7 buçuk milyon bireysel üyenin ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları yedinci kez ödüllendirdi. Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 buçuk milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar Ödül Töreni, 8 Mart Salı günü marka temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

96 MARKA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Markaların uçtan uca şikayet yönetim becerisinin ödüllendirildiği A.C.E Awards'da kategori sayısı arttı. Geçen yıl 48 farklı sektörde 91 ulusal ve uluslararası markanın ödüllendirildiği törende, bu yıl 57 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten 96 marka ödüllerine kavuştu.

7'nci A.C.E Awards ödül töreninde ödül alan marka ve dereceleri şöyle sıralandı:

"Otomotiv A

Renault (Diamond)

Otomotiv B

Dacia (Diamond)

Nissan (Gold)

Otomotiv Lüks

BMW (Diamond)

Cep Telefonu

Huawei (Diamond)

Beyaz Eşya

Arçelik (Diamond)

Beko (Gold)

Akaryakıt

Opet (Diamond)

Seramik - Vitrifiye

Vitra (Diamond)

Bankacılık B

HSBC (Diamond)

Odeabank (Gold)

Kamu Bankacılığı

Halkbank (Diamond)

İnternet Servis Sağlayıcılar

Kablo Net (Diamond)

Superonline (Silver)

İletişim (GSM)

Turkcell (Diamond)

Digital Platform

Kablo TV (Diamond)

Turkcell TV (Gold)

Pazar Yeri Siteleri

GittiGidiyor (Diamond)

Hepsiburada (Gold)

Pazaryeri Siteleri (B)

Morhipo (Diamond)

PttAVM (Gold)

Ankastre

Ferre (Diamond)

Franke (Gold)

Araç Paylaşım

MOOV (Diamond)

Seri İlan - Oto Kiralama

Yolcu360 (Diamond)

Tatil Pazarlama

Jolly Tur (Diamond)

Elementer Sigorta A

Aksigorta (Diamond)

Doğa Sigorta (Gold)

Türkiye Sigorta (Silver)

Elementer Sigorta B

Zurich Sigorta (Diamond)

Ethica Sigorta (Gold)

Ray Sigorta (Silver)

Emeklilik ve Hayat Sigorta

Türkiye Hayat Emeklilik (Gold)

Metlife Emeklilik ve Hayat (Silver)

Tasarruf Finansman Şirketleri (Ev)

Eminevim (Diamond)

Birevim (Gold)

Tasarruf Finansman Şirketleri (Otomobil)

EminOtomotiv (Diamond)

Birarabam (Gold)

Market Alışveriş Uygulamaları

İstegelsin (Diamond)

Yemeksepeti Banabi (Gold)

Marketler Zinciri

CarrefourSA (Diamond)

Onur Market (Gold)

Kargo

Yurtiçi Kargo (Diamond)

Sürat Kargo (Gold)

Kargo Pazaryeri

KARGOMsende (Diamond)

hepsiJET (Gold)

Yatak Marka Mağaza

İşbir Yatak (Diamond)

Yataş (Gold)

Teknoloji Market

Teknosa (Diamond)

Kozmetik Mağaza Zinciri

Watsons (Diamond)

Kripto-Sanal Para Borsası

Bitlo (Diamond)

Bitay (Gold)

Lojistik

Horoz Lojistik (Diamond)

Mobilya Mağaza Zincir

İstikbal (Diamond)

Bellona (Gold)

Enza Home (Silver)

Mobilya Mağaza Zinciri (B)

Mondi (Diamond)

Konfor Mobilya (Gold)

Çetmen Mobilya (Silver)

Isı Sistemleri

Ferroli Türkiye (Diamond)

Baymak (Gold)

Warmhaus (Silver)

Departman Mağazacılığı

Mudo (Diamond)

Tchibo (Gold)

Boyner (Silver)

Elektrikli Ev-Mutfak Aletleri

Stilevs (Diamond)

King (Gold)

Elektronik Para Uygulamaları

İninal Kart (Diamond)

Papara (Gold)

Paycell (Silver)

Bilet Siteleri (Ulaşım)

Obilet (Diamond)

Ödeme Sistemleri

Paytr (Diamond)

PayFix (Silver)

Enerji Dağıtım

Tredaş (Diamond)

Enerji Perakende

Zorlu Enerji (Diamond)

Enerji Perakende

Enerjisa Elektrik Perakende (Gold)

Fast Food Zinciri

Little Caesars (Diamond)

Giyim Markaları B Segment

İpekyol (Diamond)

Giyim Markaları C Segment

LC Waikiki (Diamond)

Mavi (Silver)

Güvenlik Sistemleri

Pronet (Diamond)

Hızlı Teslimat

Packupp (Diamond)

Teknoloji Ürün Siteleri

İncehesap (Diamond)

EasyCep (Gold)

Network Satış Markaları

Farmasi (Diamond)

Televizyon Ses ve Görüntü Sistemleri

Arçelik (Diamond)

Beko (Gold)

Grundig (Silver)."

A.C.E AWARDS'UN METODOLOJİSİ

Markaların gerçekleştirdiği şikayet yönetiminin temel alındığı A.C.E Awards'da Şikayetvar, şikayetçi müşterilere yönelik yılda 1 buçuk milyonun üzerinde anket gerçekleştiriyor. Markalara takdim edilen A.C.E Awards, gerçek tüketicilerle yapılan anketlerin oluşturduğu "Müşteri Deneyimi Endeksi" baz alınarak ölçümleniyor. Endekste temel parametreler olarak pazar payına oranla şikayet payı, memnuniyet düzeyi ve marka sadakati kullanılıyor.