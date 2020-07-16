Şike davası 6 Kasım'a ertelendi - Son Dakika

Şike davası 6 Kasım'a ertelendi

Yargıtay'ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ardından, dosyanın ayrılması kararıyla dava 6 Kasım 2020 saat 10.00'a ertelendi.

Yargıtay'ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ardından, dosyanın ayrılması kararıyla dava 6 Kasım 2020 saat 10.00'a ertelendi.


Yargıtay'ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün yeniden görülen duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar katıldı. Sabah saat 10.00'da başlayan duruşmada mahkeme, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı 6 Kasım 2020 saat 10.00'a erteledi. - İSTANBUL

Çağlayan Adliyesi, Yargıtay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şike davası 6 Kasım'a ertelendi - Son Dakika Spor
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