Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü

İnsanlığımızdan bir kez daha utandık! Küçük kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada

Hatayspor'un Kamerunlu futbolcusu Billong, şike haberleriyle ilgili sert savunma yaptı. Billong, iddiaların tümünü reddetti ve asla şikeye bulaşmadığını ifade etti.

İşte Billong'un açıklamaları:

"GEREKLİ ARAŞTIRMALARI YAPSINLAR"

" Türkiye'den gelen haberler beni çok üzüyor. Hatayspor'da harika bir sezon geçirdim ve Kamerun Milli Takımı'na davet edildim. Kesinlikle belirtmek isterim ki, hiçbir zaman şikeye bulaşmadım, bulaşmayacağım. Hiçbir zaman şikeyi teşvik etmedim, katılmadım ve katılmayacağım. Türkiye'deki bağımsız bir bir kurum, gerekli araştırmaları yapabilir. Kamerun Milli Takımı'na çağırıldığım haberini de Beşiktaş maçından önce aldım."