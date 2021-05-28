Hatayspor'un Kamerunlu futbolcusu Billong, şike haberleriyle ilgili sert savunma yaptı. Billong, iddiaların tümünü reddetti ve asla şikeye bulaşmadığını ifade etti.
İşte Billong'un açıklamaları:
" Türkiye'den gelen haberler beni çok üzüyor. Hatayspor'da harika bir sezon geçirdim ve Kamerun Milli Takımı'na davet edildim. Kesinlikle belirtmek isterim ki, hiçbir zaman şikeye bulaşmadım, bulaşmayacağım. Hiçbir zaman şikeyi teşvik etmedim, katılmadım ve katılmayacağım. Türkiye'deki bağımsız bir bir kurum, gerekli araştırmaları yapabilir. Kamerun Milli Takımı'na çağırıldığım haberini de Beşiktaş maçından önce aldım."
Son Dakika › Spor › Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü - Son Dakika Spor