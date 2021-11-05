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ŞİKE KUMPASI DAVASINDA YER ALAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA İDDİANAME - Son Dakika

ŞİKE KUMPASI DAVASINDA YER ALAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA İDDİANAME

05.11.2021 14:59
ŞİKE KUMPASI DAVASINDA YER ALAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA İDDİANAME

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen, Mehmet Berk ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazırlandı.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen, Mehmet Berk ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki Aziz Yıldırım ve İlhan Yüksel Ekşioğlu tarafından 2014 yılında vermiş oldukları dilekçelerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na intikal ettirildiğine yer verildi. İddianamede Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan 38 şüphelinin üyesi oldukları örgütün yargı ayağındaki yapılanması ve gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin HSYK'nın tespit ve değerlendirmeleri anlatıldı. Hükümeti yıkmak ve kendi felsefesine uygun bir siyasi yapı oluşturmak için yargıyı araç olarak kullanan örgütün futbol camiasına da nüfuz ederek bu alanda etkinlik kurmak istendiğinin belirtildiği iddianamede geniş taraftar kitlesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü ile dönemin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef olarak seçtiği anlatıldı. İddianamede kamuoyunda "Futbolda Şike Kumpası" olarak bilinen operasyon ile şüphelilerin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı tutukladıkları ve yargı yoluyla Fenerbahçe Spor Kulübünü ele geçirerek dönemin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek istendiği kaydedildi.

Şüphelilerin Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar vermedikleri, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak şekilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasının içerisine girdikleri belirtildi. İddianamede şüphelilerin örgütün talimatıyla kolluk görevlileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettiklerinin anlaşıldığına yer verilirken tarafsızlık, doğruluk, tutarlılık, ehliyet ve liyakat ilkelerine aykırı davrandıkları anlatıldı.Şüphelilerin "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma, gizliliğin ihlali, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, özel hayatın gizliliğini ihlal, ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.  Hazırlanan iddianamede, "38 şüphelinin Silahlı Terör Örgütüne üye ve yönetici olma suçlarından da devam eden çok sayıda dava dosyaları bulunduğundan bu dosya birlikte görülmesi sonucuna ulaşılmıştır" denildi.  Ayrıca iddianamede şüphelilerin Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde yargılanmak üzere haklarında son soruşturma açılması kararı verilmesi talep edildi.


Fetullahçı Terör Örgütü, Zekeriya Öz, Savcı, Şike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİKE KUMPASI DAVASINDA YER ALAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA İDDİANAME - Son Dakika


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