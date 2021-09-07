Üye Girişi
"Şike soruşturması FETÖ'nün örgütsel saikleri doğrultusunda yapıldı" - Son Dakika

"Şike soruşturması FETÖ'nün örgütsel saikleri doğrultusunda yapıldı"

07.09.2021 14:02

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada açıklanan gerekçeli kararda, "Soruşturmanın asıl amacının, suçu ortaya çıkarmak değil de örgütsel saikler doğrultusunda kamuoyunda kargaşa meydana getirebilecek...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada açıklanan gerekçeli kararda, "Soruşturmanın asıl amacının, suçu ortaya çıkarmak değil de örgütsel saikler doğrultusunda kamuoyunda kargaşa meydana getirebilecek ve çeşitli kulüpleri ve taraftar gruplarını karşı karşıya getirebilecek bir araç olacak şekilde şike ve teşvik iddialarını gündeme getirerek bu iddiaların FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda kullanılmak istendiği mahkememiz tarafından değerlendirilmiştir." denildi.

Aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender başta olmak üzere 48 sanığa 5 yıl 1 ay ile 1971 yıl arasında değişen hapis cezası, 40 sanıkla ilgili de beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına yönelik hüküm kuran mahkeme, buna ilişkin 2 bin 899 sayfalık gerekçeli karar hazırladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında "Futbolda şike" soruşturmasında rütbeli personelin usulsüz bir şekilde başlattıkları soruşturmanın sürdüğü anlatılarak, dinlemeci ve yazıcı bir kısım personelin usulsüzlükleri fark etmelerine ve bu durumu amirlerine bildirmelerine rağmen işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

Kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yürütülen soruşturma, işlenen bir suçu ortaya çıkarmak amacı ile değil de FETÖ/PDY'nin örgütsel saikleri doğrultusunda, belirli bir hedefe ulaşmak amacı ile yapılan bir soruşturmadır. Soruşturmanın ilk başlangıcında sanık Lokman Yanık tarafından tutulan raporda yer alan olayların Giresun'da olmasına rağmen ve normal şartlar altında bu olayların Giresun'daki adli makamlar tarafından soruşturulması gerekirken özel bir çaba ile soruşturmanın İstanbul'dan yürütüldüğü, Lokman Yanık'ın amiri konumunda bulunan Oğuz Tüzün ve Yener Ürgütol'un da tanık olarak verdikleri beyanlarında Lokman Yanık'ın bu raporun işleme konulması hususunda özel bir çaba sarf ettiği yönündeki beyanları da bunu doğrulamıştır."

"FETÖ/PDY'nin ulaşmak istediği kişi ve kurumlar belli"

Mahkemece yapılan değerlendirmede soruşturmanın başlangıcında FETÖ/PDY'nin ulaşmak istediği kişi ve kurumların belli olduğu, bu kişi ve kurumlara ulaşabilmek adına bir dinleme ağı oluşturulduğunun tespit edildiği aktarılan gerekçeli kararda, "Bu hali ile de asıl hedef olan kişi ve kuruluşlara ulaşabilmek adına Giresun'daki olayların da bu soruşturmanın bir parçası olması gerektiği, buradan yola çıkılarak asıl hedef şahıslara dinleme ağı sayesinde ulaşıldığı anlaşılmıştır." denildi.

Gerekçeli kararda, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev yapan kamu görevlilerine bakıldığında, soruşturmayı yürüten emniyet amirleri, komiserler, polis memurları, yargı aşamasında görev almış hakim ve savcıların çok büyük bir kısmı hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği bakımından işlemler yapıldığı anlatıldı.

"Amaç, taraftar gruplarını karşı karşıya getirmek"

Şike soruşturmasının amacının bir suçu ortaya çıkarmak olmadığı, asıl amacın yaşanan olaylar üzerinden, ülkedeki bir kısım futbol kulüpleri ile taraftar gruplarını karşı karşıya getirmek olduğuna yer verilen gerekçeli kararda, bunun üzerinden doğacak olan tartışmaları ve yaşanacak kargaşayı FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda kullanılmak istendiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, tanık beyanlarında anlaşılacağı üzere bu soruşturmanın örgütsel bir saikle gerçekleştirildiği ifade edilerek, "Soruşturmanın asıl amacı suçu ortaya çıkarmak değil de örgütsel saikler doğrultusunda kamuoyunda kargaşa meydana getirebilecek ve çeşitli kulüpleri ve taraftar gruplarını karşı karşıya getirebilecek bir araç olacak şekilde şike ve teşvik iddialarını gündeme getirerek bu iddiaların FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda kullanılmak istendiği, mahkememiz tarafından değerlendirilmiştir." görüşüne yer verildi.

"Sanık savunmaları suçtan kurtulmaya yönelik"

Emniyet birimlerinin, yargı birimlerinin de yerine geçerek tüm yazışma faaliyetini kontrolü altına aldıkları belirtilen gerekçeli kararda, soruşturma kapsamında usulsüz dinlemelerin yapıldığı kaydedildi.

Sanıkların şekil şartlarının, hukuka uygunluğun denetimi gibi tüm sorumluluğu yargı yetkililerine bırakarak sorumluluklarının olmadığı şeklindeki savunmalarının suçtan kurtulmaya dönük savunmalar olduğu anlatılan gerekçeli kararda, tüm faaliyette bulunan kolluk personeli ile yargı personelinin FETÖ silahlı terör örgütü bünyesinde soruşturmanın yürütülebilmesi için kritik birimlerde, birbirlerinden haberdar ve yapılan görevlerde uyumlu çalıştığının anlaşıldığı kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Tragger, Şike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şike soruşturması FETÖ'nün örgütsel saikleri doğrultusunda yapıldı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor 14:33 El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor WhatsApp, 14:21 WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı 14:17 Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı 14:00 Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti 13:47 Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol 13:22 ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor 12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi 11:53 Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi

Son Dakika Haberleri
14:34 Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı
14:32 El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor
14:32 Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
14:21 WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek
14:17 Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı
14:01 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış
13:46 Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
13:44 İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı
13:22 ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol
12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
14:32
Çatıya çıkan genç, yola tuğla fırlattı! Olay anı kameralara yansıdı Çatıya çıkan genç, yola tuğla fırlattı! Olay anı kameralara yansıdı         
14:20
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış         
14:02
Barbaros Şansal, Barbaros Şansal, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı         
13:49
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı         
12:13
Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi         
11:11
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor         
10:55
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 14:40:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Şike soruşturması FETÖ'nün örgütsel saikleri doğrultusunda yapıldı" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement