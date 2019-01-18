Şike Sürecinin Olay Kalecisi Muhtar Adayı Oldu

2004-2005 sezonunda şike teklifi aldığını ihbar ederek Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ifade veren ilk sporcu olan eski kaleci Sefer Hakan Olgun, Eskişehir'de mahalle muhtarı adayı oldu.

2004-2005 sezonunda şike teklifi aldığını ihbar ederek Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ifade veren ilk sporcu olan eski kaleci Sefer Hakan Olgun, Eskişehir'de mahalle muhtarı adayı oldu.



Gaziantespor, Eskişehirspor, Sakaryaspor ve Kocaelispor gibi köklü takımlar başta olmak üzere Türk futboluna 16 yıl profesyonel olarak hizmet eden eski kaleci Sefer Hakan Olgun, 6 yıldır yaşadığı Sümer Mahallesinde muhtar adayı olmayı karar verdi. 2004-2005 sezonunda Akçaabat Sebatspor kalecisi iken Kayserispor maçı öncesi gelen 200 bin avroluk şike teklifini reddedip ihbar eden Olgun'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başta olmak üzere birçok kurumdan çeşitli plaketler ve ödüller verilmişti. Ancak bu olay sonrası kulüp bulmakta sıkıntı yaşayan unutulmaz kaleci, futbolculuk kariyerini 33 yaşında sonlandırma kararı aldı. Kısa süren antrenörlük hayatı sonrası emlakçılık yapmaya başlayan Olgun, Sümer Mahallesi Muhtarı seçilip bölge halkına hizmet etmek istediğini dile getirdi.



"Çeşitli kurum ve kuruluşlardan dürüstlük ödülleri aldım"



Çalkantılı geçen futbolculuk kariyeri ile ilgili görüşlerini paylaşan Sefer Hakan Olgun, 16 yıllık bir profesyonel futbol hayatı olduğunu anlattı. Sakaryaspor, Kocaelispor, Eskişehirspor, Akçaabat Sebatspor, Gaziantespor gibi takımlara hizmet ettiğini belirten Olgun, "Çok da zevk alarak hizmet ettim diyebilirim. Akçaabat Sebatspor'da oynarken başımdan bir şike süreci geçti. Bana teklif edilen 200 bin avro parayı almayarak çok büyük hata yaptığımı düşünmeye başladım sonradan. Çünkü bu süreç beni çok yordu. Takımımdan ayrılmak zorunda kaldım. Şike yapmayarak, maç satmayarak cezalandırıldım. 33 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldım. Bir kaleci için bence çok genç bir yaş. Bu soruşturmalar süreci içerisinde 5 ay sonra TBMM'ye ifade verdim. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan dürüstlük ödülleri aldım. TFF'den hem dürüstlük ödülü hem para ödülü aldım. Ama o süreç çok zor bir süreçti benim için. Tamamen sahipsiz kaldığımı düşündüm. Sonrasında ise erken yaşta futbolu bırakma kararı aldım" şeklinde konuştu.



"Bu işin altından kalkabilirim"



Muhtar adaylığını eşinin tavsiyesi sonrası düşünmeye başladığını belirten Olgun, şöyle konuştu;



"Şuan gayrimenkul işi ile uğraşıyorum. Eskişehir'de oturduğum mahalle; Sümer Mahallesi. Muhtar adayı olmamı açıkçası eşim destekledi. 'Hakan sen muhtar olabilirsin. Mahalleye güzel hizmet edebilirsin. Bazı eksiklerimiz var, onları tamamlayabilirsin' dedi. O günden beri de kafama yerleşti. 'Neden olmasın?' dedim. Sonrasında düşündüm, gerçekten ben bu işi yapabilirim. Bu işin altından kalkabilirim. Yıllarca futbol sektöründe de hizmet verdim. Yüzlerce maç oynadım. Belki de yüz binlerce taraftarın tanıdığı bir isim olarak 'Mahalleme niye hizmet etmeyeyim?' dedim. Uzun bir düşünme sürecinden sonra kararımı verdim ve aday oldum. Ben bu konuyu insanlara açınca onların da çok hoşuna gitti. Mahallemde eşimle beraber 6 yıldır oturuyoruz. 14 yıldır da Eskişehir'de yaşıyorum. Burayı kendime öleceğim şehir olarak mesken tuttum diyebilirim. İnsanların tepkileri çok olumluydu. Mahallemizin ihtiyar heyetinden de desteğimi aldım. Rakiplerimiz de var. Onlar da çalışmalarını sürdürecektir. Burada önemli olan; hizmet edebilmek. Bu aşamada onlara da başarılar diliyorum."



Sefer Hakan Olgun'un unutulmaz bir kaleci olmasının yanı sıra çok da sevilen bir kişi olduğunu belirten mahalle halkı ise kendisine seçimlerde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

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