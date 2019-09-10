Son Dakika Haberleri: Şike yapan tenisçiye ömür boyu men cezası
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Şike yapan tenisçiye ömür boyu men cezası

1 saat önce

31 yaşındaki sporcuya 125 bin dolar ceza verilirken Ekvador'da oynadığı turnuvalarda kazandığı 12 bin doları da iade etmesi istendi.

Şike yapan tenisçiye ömür boyu men cezası, System.String[]

31 yaşındaki sporcuya 125 bin dolar ceza verilirken Ekvador'da oynadığı turnuvalarda kazandığı 12 bin doları da iade etmesi istendi.


Matos'un 2108 yılında ITF seviyesinde Brezilya, Sri Lanka, Ekvador, Portekiz ve İspanya'da oynadığı toplam 10 turnuvada şike yaptığı belirtildi. Tecrübeli sporcu ayrıca tenis otoriteleriyle işbirliği yapmamak ve inceleme için cep telefonunu ve hesap bilgilerini paylaşmamaktan da suçlu bulundu.


Üstüne koyulan tedbir nedeniyle 6 Kasım'dan bu yana tenis oynayamayan Matos teklerde en yüksek derecesi olan 580.'liğe nisan 2012'de ulaşmıştı.

Brezilya, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:30 
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