Sıkı, Gergin Ve Parlak Bir Cilt İçin

Cildimizin canlılığı ve parlaklığı en önemli sağlık belirtisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kadınlar, daha sağlıklı ve bakımlı görünebilmek adına birçok tedavi yöntemini kullanabiliyor. Uzman. Dr. Şerafettin Saraçoğlu, cildi ve yüz şeklini iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş üç popüler cilt bakım teknolojisini tek bir tedavi yöntemi ile birleştiren Trinity Lifting yöntemi ile derideki sorunların kaybolabileceğini belirtiyor.

"DAHA HIZLI VE DAHA UZUN SÜRELİ SONUÇLAR"

Diğer uygulamalardan farklı olarak üç farklı teknoloji; High Intensity Focused Ultrasound (HIFU), Rubylaser ve Bakır Bromidlaser'in bir arada kullanıldığı Trinity Lift tedavisi ile, daha sıkı, gergin ve lekesiz bir cilt ve şekillendirilmiş bir yüz elde edilebiliyor.

Deri içerisine ilaç ya da yabancı bir madde verilmeden uygulanan Trinity Lift tedavisi, sadece enerji düzeyleri farklı yöntemlerle deride var olan dinamikler harekete geçirilerek kişinin kendisi olarak kaldığı halde daha sağlıklı, yaşına göre daha genç ve şekillenmiş bir yüz ve cilde sahip olmasında yardımcı oluyor.

"BİR SAATE PÜRÜZSÜZ BİR CİLT"

Kusursuz ve parlak bir cilt için hayata geçirilen Trinity Lift tedavisinin ilk aşamasında, HIFU derinin en alt tabakasına uygulanıyor ve gevşemiş olan deri altı kas katmanını gerginleştiriyor. Bu sayede yüzde lifting etkisi elde ediliyor ve çene hattı belirginleşirken çene altında sarkma ortadan kayboluyor. Ayrıca aynı yöntemle kaşları da kaldırmak mümkün oluyor.

İkinci aşamada derinin yüzeysel katmanındaki leke sorunları, lazerle tedavi ediliyor. Bu sayede derinin lekesiz ve daha parlak görünmesi sağlanıyor. Son aşamada ise, Fraksiyonel radyofrekanslı mikro iğneleme (altın iğne tedavisi) ile derideki ince kırışıklıkları gideriliyor,genişlemiş gözenekleri sıkılaştırılıyor ve sivilce veya yara izlerini ortadan kaybolabiliyor.

"BİR SAATLİK 2-3 SEANS İLE GÖZLE GÖRÜLÜR SONUÇLAR"

Genel olarak yüz ve boyun bölgesine uygulanan bir tedavi olduğunu belirten Uzman. Dr. Şerafettin Saraçoğlu; "İğne ya da deri altına ilaç vermeden üç ayrı teknolojiyi bir uygulamada birleştirdiğimiz Trinity Lift tedavisi en çok yüz ve boyun bölgesine uygulanıyor. Günlük hayatı gereğinden fazla etkilemeyen bu uygulama çoğu insan için uygundur. Fakat her vakanın kendine göre farklılıkları olabiliyor. Genel olarak çoğu kadın 'V' şeklinde bir yüzü tercih ederken, erkek daha keskin bir çene çizgisi istiyor. Uygulama ise beklentiye göre farklılık gösterebiliyor. Bir saatlik 2 ya da 3 seans ile gözle görülür sonuçlar ortaya çıkıyor. Hastalar tedaviden 2 ya da 3 ay sonra daha net gelişme görür ve 18 aya kadar sürebiliyor" dedi.