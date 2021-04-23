Sıkı Muhabbet'e konuk olan Hasan Can Kaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ anısı

Hürriyet YouTubekanalında yayınlanacak programda yoksulluktan 'sınıf atlama'ya uzanan başarı hikayesini anlatan komedyen, ünlü olduktan sonra çevresindeki kadınların tavırlarının değiştiğini söyledi.

Hürriyet YouTubekanalında yayınlanacak programda yoksulluktan 'sınıf atlama'ya uzanan başarı hikayesini anlatan komedyen, ünlü olduktan sonra çevresindeki kadınların tavırlarının değiştiğini söyledi. Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 2013 yapımı "Kelebeğin Rüyası" filminde Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı seti paylaşan Kaya programda, "Kıvanç'ın yanında eşya gibi duruyordum. Beni fark etmeyip, üzerime basıp Kıvanç'a ulaşmaya çalışanlar oldu" dedi.

Son Dakika

Kayıp at tartışmaları gündemdeyken, Adana'da tarla kenarında başları kesilmiş 3 hayvan bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum

Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil

Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu

Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı

Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil

Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler