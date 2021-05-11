Sıkı parasal duruş önemli bir tampon işlevi görecek - Son Dakika

Sıkı parasal duruş önemli bir tampon işlevi görecek

11.05.2021 14:18
Sıkı parasal duruş önemli bir tampon işlevi görecek, System.String[]

Merkez Bankası, sıkı parasal duruşun; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında, dışsal ve geçici oynaklıklara karşı "önemli bir tampon işlevi" göreceğine dikkat çekti.

Merkez Bankası, sıkı parasal duruşun; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında, dışsal ve geçici oynaklıklara karşı "önemli bir tampon işlevi" göreceğine dikkat çekti.

Politika faizinin yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılmasına karar verildiği geçen hafta düzenlenen Para Politikası Kurulu'na ilişkin toplantı özetinde, "Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir" denildi.

Özetlerde, politika duruşunun, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edileceğine işaret edilerek, "Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir" denildi ve eklendi: "Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir."Özetlerde, "Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir" denildi ve TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı.Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5.0 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğinin de altı çizilen özetlerde, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir" denldi ve şöyle devam edildi: "Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."Kredi piyasası ve iktisadi faaliyete ilişkin göstergelerin yanı sıra döviz kuru oynaklığı ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda enflasyon üzerindeki talep ve maliyet yönlü etkiler önemini korumaktadır. "Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. "Yurt içi talep, uluslararası fiyatlar ve küresel risk iştahına ilişkin görünüm, ödemeler dengesine yönelik dış finansman ihtiyacı kaynaklı riskleri canlı tutmaktadır. "Kurul, para politikasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir.

"Kurul, fiyat istikrarının sağlanması için, güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm paydaşları içeren bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesini yinelemiştir."


Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Enflasyon, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sıkı parasal duruş önemli bir tampon işlevi görecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı! Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı! Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak! Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak! Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!

Son Dakika Haberleri
14:47 Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi
14:41 Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı!
14:37 Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim
14:33 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı
14:18 UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım
14:02 Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
13:57 Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş
13:45 Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor
13:28 Güzel oyuncu Tuvana Türkay aslında kimdir?
13:23 Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı
Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi Son Dakika: Şehit ailelerinin, arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacağı öğrenildi         
14:47
Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim         
14:38
Yüzlerce tavuk telef oldu! Manisa'da canlı tavuk yüklü tır devrildi Yüzlerce tavuk telef oldu! Manisa'da canlı tavuk yüklü tır devrildi         
14:26
UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım UEFA'dan TFF'ye yeni öneri: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da oynatalım         
14:18
Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi         
14:02
Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı         
13:23
8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı 8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı         
13:16
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor Dünyanın izlediği zulme Yahudilerden tepki var: İsrail savaş istiyor         
12:14
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?         
09:55
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 14:59:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıkı parasal duruş önemli bir tampon işlevi görecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement