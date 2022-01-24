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Sıkı sıkı giyinip eldivenlerini takarak parklara akın ettiler - Son Dakika

Sıkı sıkı giyinip eldivenlerini takarak parklara akın ettiler

24.01.2022 22:49

- Sıkı sıkı giyinip eldivenlerini takarak parklara akın ettiler Afyonkarahisar'da kar yağışı en çok onları sevindirdi Afyonkarahisar'da hafta sonu etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

- Sıkı sıkı giyinip eldivenlerini takarak parklara akın ettiler

Afyonkarahisar'da kar yağışı en çok onları sevindirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafta sonu etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu şehirde sömestr tatiline giren çocuklar kartopu oynayarak beyaz örtünün tadını çıkardı.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Sabah evlerinden işlerine ve okullara itmek üzere yola çıkan vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde günler öncesinden beklenen kar yağışı sonrası beyaz örtünün hakim olması nedeniyle çocuklar evlerinin bahçesine koştu. Sıkı sıkı giyinen, eldivenlerini takan çocuklar önce kardan kule ve karda adam yapmaya başladı.

Kendilerini görüntüleyen muhabire kartopuyla saldırdılar

Kent merkezindeki Gazeteciler sitesinde çocuklar parklara akın ederek kartopu savaşları yaptılar. Gönüllerince eğlenen çocuklar mutluluktan çığlıklar atarken kendilerini görüntüleyen İHA muhabirine de kartopu atmayı ihmal etmediler.

"Kartopu oynayıp kardan adam yapıyoruz"

Çocuklarlardan Mustafa Kuyun, yarıyıl tatilinin ardından karın yağmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirtirken Hayrunisa Gümüş ve Hanefi Gümüş'te arkadaşları ile buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. 4 yaşındaki Muhammed Mustafa Kanat ise kardeşi ve arkadaşları ile çok güzel eğlendiklerini belirterek kartopu oynadıklarını ve kardan adam yaptıklarını söyledi.

Sıkı sıkı giyinip eldivenlerini takarak parklara akın ettiler
Sıkı sıkı giyinip eldivenlerini takarak parklara akın ettiler
Sıkı sıkı giyinip eldivenlerini takarak parklara akın ettiler

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Karahisar, Gümüş, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sıkı sıkı giyinip eldivenlerini takarak parklara akın ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıkı sıkı giyinip eldivenlerini takarak parklara akın ettiler - Son Dakika
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