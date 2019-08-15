"Sıkı tedbirler, çöpe giden eti yüzde 5'lere düşürdü"

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Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı mesajları ifşa etti

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Japonya'da beklenen fırtına hayatı felç etti! 600 bin kişi tahliye edilecek