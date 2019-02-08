Son Dakika Haberleri: Sıkılaştırmaya fren!

Sıkılaştırmaya fren!

45 dakika önce

Başlıca 37 gelişmekte olan ülke arasında bu yıl sadece Şili faiz artırırken, diğerleri faizi sabit tutmayı ya da düşürmeyi tercih etti.

Sıkılaştırmaya fren!, System.String[]
Başlıca 37 gelişmekte olan ülke arasında bu yıl sadece Şili faiz artırırken, diğerleri faizi sabit tutmayı ya da düşürmeyi tercih etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:05 

Şili, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



VakıfBank'tan KOBİ'lere 1 Milyar Liralık Destek Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi

Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor İnternetteki Linke Tıklayan Şahıs Binlerce Lirasından Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 06:50:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıkılaştırmaya fren!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]