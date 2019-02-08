Sıkılaştırmaya fren!
45 dakika önce
Başlıca 37 gelişmekte olan ülke arasında bu yıl sadece Şili faiz artırırken, diğerleri faizi sabit tutmayı ya da düşürmeyi tercih etti.
Başlıca 37 gelişmekte olan ülke arasında bu yıl sadece Şili
faiz artırırken, diğerleri faizi sabit tutmayı ya da düşürmeyi tercih etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:05
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