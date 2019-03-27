Son Dakika Haberleri: Sıkıldığı Arkadaşını, 'Gasbedildim' Diye Şikayet Etti

Sıkıldığı Arkadaşını, 'Gasbedildim' Diye Şikayet Etti

54 dakika önce

Antalya'da kullandığı otomobille devriye görevi yapan polisin önünü kesen Oral B., aynı araçtaki arkadaşı S.K.'nin cep telefonunu gasbettiğini söyledi.

Sıkıldığı Arkadaşını, 'Gasbedildim' Diye Şikayet Etti, System.String[]
Antalya'da kullandığı otomobille devriye görevi yapan polisin önünü kesen Oral B., aynı araçtaki arkadaşı S.K.'nin cep telefonunu gasbettiğini söyledi. Oral B.'nin arkadaşından sıkıldığı, kendisinden uzaklaşması için yalan söylediği ortaya çıktı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı 07 BCL 73 plakalı otomobille ters şeride girip devriye görevi yapan asayiş ekiplerinin önünü kesen Oral B., araçtaki arkadaşı S.K.'nin cep telefonunu gasbettiğini söyledi. Bunun üzerine S.K'nin üzerinde arama yapan polis, gasbedildiğini ileri sürülen telefonu bulamadı. Bunun üzerine Oral B. gasp edilmediğini, arkadaşından sıkıldığı için öyle söylediğini ifade etti. Oral B.'nin kısa sürede ifade değiştirmesi üzerine polis, Bizi neden boş yere oyalıyorsun diye tepki gösterdi. Şikayetçi olmadığını söyleyen Oral B., yalnızca evine gitmek istediğini belirtti. Suçlanan S.K. ise Beni telefonla arayıp birlikte gezelim dedi. Yolda ise yeni telefon alacağını belirterek, bana eski telefonunu verdi. Sabah akşam bizimle yiyip içiyor, sonra da gasbedildim diye şikayet ediyor dedi.

Polis olayla ilgili tutanak tuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:44 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Polis, Antalya, Güncel
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