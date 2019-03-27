Sıkıldığı Arkadaşını, 'Gasbedildim' Diye Şikayet Etti
54 dakika önce
Antalya'da kullandığı otomobille devriye görevi yapan polisin önünü kesen Oral B., aynı araçtaki arkadaşı S.K.'nin cep telefonunu gasbettiğini söyledi.
Antalya
'da kullandığı otomobille devriye görevi yapan polisin önünü kesen Oral B., aynı araçtaki arkadaşı S.K.'nin cep telefonunu gasbettiğini söyledi. Oral B.'nin arkadaşından sıkıldığı, kendisinden uzaklaşması için yalan söylediği ortaya çıktı.
Olay, Muratpaşa
ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı 07 BCL 73 plakalı otomobille ters şeride girip devriye görevi yapan asayiş ekiplerinin önünü kesen Oral B., araçtaki arkadaşı S.K.'nin cep telefonunu gasbettiğini söyledi. Bunun üzerine S.K'nin üzerinde arama yapan polis, gasbedildiğini ileri sürülen telefonu bulamadı. Bunun üzerine Oral B. gasp edilmediğini, arkadaşından sıkıldığı için öyle söylediğini ifade etti. Oral B.'nin kısa sürede ifade değiştirmesi üzerine polis, Bizi neden boş yere oyalıyorsun diye tepki gösterdi. Şikayetçi olmadığını söyleyen Oral B., yalnızca evine gitmek istediğini belirtti. Suçlanan S.K. ise Beni telefonla arayıp birlikte gezelim dedi. Yolda ise yeni telefon alacağını belirterek, bana eski telefonunu verdi. Sabah
akşam bizimle yiyip içiyor, sonra da gasbedildim diye şikayet ediyor dedi. Polis
olayla ilgili tutanak tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:44 Kaynak: DHA
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