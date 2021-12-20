Atmaca balkon kapısı ile camı arasında sıkıştı - Son Dakika

Mersin'de bir apartmanın 11'inci katında balkon kapısı ile camı arasında sıkışan atmaca kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesinde bir apartmanın 11'inci katında oturan Zatullah Tekiş isimli vatandaş, evinin balkon kapısı ile camı arasında atmaca kuşunun sıkıştığını fark etti. Bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla kuşu çıkarmaya çalışan Tekiş, girişimlerinde başarısız olunca Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin bir süre uğraştığı kuş, sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden çıkartıldı, kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salındı.

(İHA)