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Sıkışan kurt yavrusunu çeken adama tepki yağıyor: Çekmek yerine neden kurtarmıyorsun - Son Dakika

Sıkışan kurt yavrusunu çeken adama tepki yağıyor: Çekmek yerine neden kurtarmıyorsun

12.02.2022 20:30

Sosyal medyada paylaşılan video kurt yavrusunun su deposuna sıkıştığı görüldü. Videoyu çeken vatandaşa ise "Çekmek yerine neden kurtarmıyorsun" diye sitem yağdı. Vatandaşın kurdu olduğu yerden çıkarıp çıkarmadığı henüz bilinmiyor.

Bir vatandaş, ormanlık alanda ilerlediği sırada su deposuna sıkışan yavru kurdu gördü. Hemen telefonuna sarılan vatandaş, bu anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda yavru kurdun sinirli olduğu ve kendisine yaklaştırmadığı görüldü.

KULLANICILAR SİTEM ETTİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından TikTok kullanıcıları, vatandaşın video çekmek yerine kurdu kurtarmaya çalışması gerektiği görüşünde birleşti.

DEVAMI HENÜZ BİLİNMİYOR

Ancak bazı kullanıcılar ise videoyu çeken kişinin bu kadar düşüncesiz olmayacağını ve telefonu kapatmasının ardından hemen kurtarma işlemine başlayacağını dile getirdi. Yavru kurdun son durumu henüz bilinmiyor.

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Medya, su, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sıkışan kurt yavrusunu çeken adama tepki yağıyor: Çekmek yerine neden kurtarmıyorsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıkışan kurt yavrusunu çeken adama tepki yağıyor: Çekmek yerine neden kurtarmıyorsun - Son Dakika
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