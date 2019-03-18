Sıkışan Şoförü İtfaiye Ekipleri Kurtardı
2 saat önce
Adana'da otobüs ve kamyonun karıştığı trafik kazasında sıkışan otobüs şoförünü itfaiye arama kurtarma ekipleri kurtardı.
Adana
'da otobüs ve kamyonun karıştığı trafik kazasında sıkışan otobüs şoförünü itfaiye arama kurtarma ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre kaza, D-400 Karayolu
Adana- Ceyhan
istikametinde meydana geldi. 31 TD 403 plakalı otobüs, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün camları patlarken, şoför Necmettin Özkan otobüs içerisinde sıkıştı. Polis
, itfaiye ve 112 ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahalede bulundu. 22 yolcu otobüsten indirilirken, otobüs sürücüsü itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:28 Kaynak: İHA
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