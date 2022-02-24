Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

24.02.2022 16:31
Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtarılırken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çanakkale- İzmir kara yolunun Yaya Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. Ş. idaresindeki 10 BGF 42 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen A. B. yönetimindeki 35 YK 618 plakalı tıra arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsü H.Ş. direksiyonla koltuk arasına sıkıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü H. Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gömeç Devlet Hastanesine kaldırıldı. H. Ş.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Balıkesir, İtfaiye, Tragger, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika


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