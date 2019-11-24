Son Dakika Haberleri: Sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardı
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Sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardı

7 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesini çevreleyen duvar sunta panelin altında sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye kurtardı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesini çevreleyen duvar sunta panelin altında sıkışan yaralı sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Özdere Sokak'ta arka ayaklarından yanalı bir sokak köpeği, evin bahçesinden çıkmaya çalışırken duvar sunta panelin altında sıkıştı. Köpeği fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla köpek kurtarıldı. Yaralı köpek, tedavisi için veterinere götürüldü.


İtfaiye, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:56 Kaynak: DHA
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