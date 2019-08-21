Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı
53 dakika önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
'ın Suşehri
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu Sivas'ın Suşehri ilçesi geçişi üzerinde bulunan Bostancık köyü yol ayrımında yaşandı. Kazada Erzincan
'dan Tokat
istikametine gitmekte olan S.C. yönetiminde ki 20 ACK 212 plakalı otomobil ile Bostancık köyü yolundan karayoluna girmek isteyen S.Y. yönetiminde ki 33 HC 114 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile S.Y. hasar gören araçta sıkıştı. S.Y., Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Ambulans ile kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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