Sıkıştığı yerden kurtulamayan köpeğin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Kozlu ilçesindeki Halim Tanyeri Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri bir metreden fazla alçakta sıkışan ve bulunduğu yerden çıkamayan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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