Son Dakika Haberleri: Sikkeden yapılan kolye, tarihi eser kaçakçılarını yakalattı
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Sikkeden yapılan kolye, tarihi eser kaçakçılarını yakalattı

36 dakika önce

Karabük'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sikkeden yapılan kolye, tarihi eser kaçakçılarını yakalattı, System.String[]
Karabük'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük- Eflani kara yolu Yağlıca köyü yakınlarında yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdukları aracın sürücüsünün davranışlarından şüphelenince üst araması gerçekleştirdi.
N.D'nin 2 adet tarihi sikkeyi kolye ucu olarak kullandığını fark eden ekipler, şahsı gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda düzenlenen operasyonda da O.I, E.U. ve Y.E. yakalandı.
O.I'nın üst aramasında 151 adet tarihi sikke ve bir adet tarihi obje ele geçirildi.
Şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:28 Kaynak: AA
Eflani, Karabük, Güncel
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