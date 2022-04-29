Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı - Son Dakika
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Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı

29.04.2022 23:27

Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı Kayseri'de Bizans ve Roma dönemine ait 200 adet sikke ve obje geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişinin üzerinden Bizans ve Roma dönemine ait 200 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı

Kayseri'de Bizans ve Roma dönemine ait 200 adet sikke ve obje geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişinin üzerinden Bizans ve Roma dönemine ait 200 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli A.Y.'nin temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde şahsı durduran ekipler arama yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 200 adet sikke ve obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı
Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı
Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı
Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sikkeleri piyasaya süremeden yakalandı - Son Dakika


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