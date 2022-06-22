Manisa'nın Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesinde saat 14.00 sıralarında E.D. (20) ve İ.A. (19) isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalışacakları istihbaratını alan jandarma komutanlığı tarafından görevlendirilen 2 sivil jandarma devriyesi 10 adet tarihi değeri olduğu düşünülen sikke ile birlikte şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüpheliler alınan ifadelerine müteakip serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kayalıoğlu, Jandarma, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sikkeleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika

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