Sıklık Tabiat Parkı'na ala geyik salındı - Son Dakika

Sıklık Tabiat Parkı'na ala geyik salındı

ÇORUM - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, anavatanı Türkiye olan alageyiklerin sayısının artırılması amacıyla koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sakarya'dan temin edilen 2 adet alageyik Sıklık Tabiat Parkı'nda doğaya salındı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler ve orman müdürlüğü personelleri katıldı.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, dünada ala geyiğin merkezinin Türkiye olduğunu ve dünyaya Anadolu'ndan yayıldığını belirterek, "Ne yazık ki yıllar içerisinde hayvan popülasyonu azalmış bugün nadiren bulunuyor. Sakarya'dan temin edilen 2 adet alageyik Sıklık Tabiat Parkı'nda doğaya salındı. Bu alageyiklerin sayısını çoğaltırsak Anadolu'yu tekrar alageyiğin merkezi yapabiliriz. Bütün vatandaşlarımız gelsinler görsünler. Bunun yanında 15 tane yaban hayvanımız tabiat parkında bulunuyor. Burası aynı zamanda üretim çiftliği aynı zamanda" dedi.

Sıklık Tabiat Parkı'nda ayrı ayrı 2 adet fauna tanıtım alanı bulunduğunu hatırlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, "Söz konusu alanda kızılgeyik, karaca, dağ ceylanı, yaban keçisi, tavşan gibi yabani türler bulunmaktadır. Alana gelen ziyaretçilerin doğada çok zor görünen bu türleri, seyir kulelerinden izleyerek tanıma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca her iki alanımızda da üretilen yaban hayvanları ilimizde popülasyonu tükenme noktasına gelmiş veya tamamen yok olmuş uygun habitatlara yerleştirilmektedir. Söz konusu fauna tanıtım alanları ilimiz ve çevre illerden yaralı olarak gelen, belirli bir süre gözetim altında tutularak rehabilite edilmesi gereken, yaban hayvanlarının tedavi imkanını sunulduğu önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Tüm bu faaliyetlerin Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ortak çalışması ile yerine getirildiğini vurgulayan Gözler, alanda yetiştirilecek alageyiklerin Sıklık Tabiat Parkı Fauna Tanıtım Alanı'na önemli bir zenginlik katacağını sözlerine ekledi.