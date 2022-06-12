Sikorski: "Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmeli" - Son Dakika
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Sikorski: "Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmeli"

12.06.2022 21:07
Sikorski: "Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmeli"

Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini ifade etti.

Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini ifade etti.

Polonya'nın eski Savunma ve Dışişleri Bakanı olan ve şu an Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya yeniden bağımsızlığını kazanabilmesi için nükleer silah verilmesi gerektiğini söyledi. Sikorski, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın 1994'te Budapeşte Memorandumu'nun imzalanmasından sonra nükleer potansiyelinden vazgeçtiği biliniyor. O zamanlar herkes Ukrayna'nın Sovyet döneminde kurulan sınırlar içinde bağımsız bir ülke olacağını anlamıştı. Ancak Rusya bu Budapeşte Memorandumu'nu ihlal ettiğinden Batı olarak Ukrayna'ya nükleer savaş desteği verme hakkımız olduğuna inanıyorum" dedi.

Rusya'nın nükleer silahlarla saldırmaya cesaretinin olmadığını söyleyen Sikorksi, "Putin'in NATO topraklarına nükleer silahlarla saldırmaya cesaret edeceğini sanmıyorum. Konuşmalar dışında şu anda bu yönde bir hazırlık görmüyorum. Rusya'nın özel olarak hazırlanmış depolarda saklanan birkaç bin taktik savaş başlığı var. İttifaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Sikorski: 'Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmeli' Polonya'nın eski Dışişleri ve Savunma Bakanı Sikorski: 'Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmeli' Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı Başladı Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı Başladı
Kaynak: İHA

Polonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sikorski: 'Ukrayna'ya bağımsızlığını savunabilmesi için nükleer silah verilmeli' - Son Dakika

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