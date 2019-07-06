Sikorsky, Aydan bebek için havalandı
35 dakika önce
Van Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopter, solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olan Aydan bebek için havalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:28 Kaynak: İHA
'ne ait Sikorsky helikopter, solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olan Aydan bebek için havalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü
112 Acil Servisi tarafından, 36 haftalık iken dünyaya gelen Aydan Özgökçe bebeğin solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olduğu ve ilimizde bulunan hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman
iline sevk talebi bildirildi. Bunun üzerine harekte geçen Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopteri, 112 Sağlık ekibinin refakatiyle birlikte Aydan bebeğin Batman iline sevki sağlandı. Aydan bebeğe ve ailesine Van Emniyet Müdürlüğü olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - VAN
Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim
Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis!
Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!
Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar