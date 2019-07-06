Son Dakika Haberleri: Sikorsky, Aydan bebek için havalandı
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Sikorsky, Aydan bebek için havalandı

1 saat önce

Sikorsky, Aydan bebek için havalandıVAN - Van Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopter, solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olan Aydan bebek için havalandı.

Sikorsky, Aydan bebek için havalandı
VAN - Van Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopter, solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olan Aydan bebek için havalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi tarafından, 36 haftalık iken dünyaya gelen Aydan Özgökçe bebeğin solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olduğu ve ilimizde bulunan hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman iline sevk talebi bildirildi. Bunun üzerine harekte geçen Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopteri, 112 Sağlık ekibinin refakatiyle birlikte Aydan bebeğin Batman iline sevki sağlandı. Aydan bebeğe ve ailesine Van Emniyet Müdürlüğü olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Sikorsky, Aydan bebek için havalandı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
Van Emniyet Müdürlüğü, Sikorsky Blackhawk, Yerel
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