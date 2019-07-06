Sikorsky, Aydan bebek için havalandı
1 saat önce
Sikorsky, Aydan bebek için havalandıVAN - Van Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopter, solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olan Aydan bebek için havalandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:14 Kaynak: İHA
Sikorsky, Aydan bebek için havalandı
VAN - Van Emniyet Müdürlüğü
'ne ait Sikorsky helikopter, solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olan Aydan bebek için havalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü
112 Acil Servisi tarafından, 36 haftalık iken dünyaya gelen Aydan Özgökçe bebeğin solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olduğu ve ilimizde bulunan hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman
iline sevk talebi bildirildi. Bunun üzerine harekte geçen Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopteri, 112 Sağlık ekibinin refakatiyle birlikte Aydan bebeğin Batman iline sevki sağlandı. Aydan bebeğe ve ailesine Van Emniyet Müdürlüğü olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip açıkladı
Hayvan otlattığı sırada yerde bulduğu cisim elinde patlayan küçük çocuk, ağır yaralandı
"Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi