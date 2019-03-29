Şıktaşlı'dan 'Tek Yön Uygulamasını Kaldıracağız' Sözü

Millet İttifakının İYİ Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Manisa'da kısa bir süre önce MHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan, tek yön uygulamasını kaldıracağının sözünü verdi.

Millet İttifakının İYİ Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Manisa'da kısa bir süre önce MHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan, tek yön uygulamasını kaldıracağının sözünü verdi. Şıktaşlı, "Hem esnafımız rahat edecek, hem de sürat yoluna dönen bu yollarda yaşlılarımızı ve çocuklarımızı kollayacağız" diye konuştu.



Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Sabah saatlerinde eski garaj esnafını ziyaret eden Şıktaşlı, seçim çalışmalarının gece geç saatlere kadar sürdürdü. Bayındırlık Mahallesinde yaptığı ziyaretin ardından gittiği Tevfikiye Mahallesi'ne, vatandaşlara hitap eden Şıktaşlı, seçmenden destek istedi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Şıktaşlı, yaptığı konuşmada rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün'e yüklendi.



Ergün'e belediye binası eleştirisi



Ergün'ün yanlış politikaları sebebiyle Manisalıları zarara soktuğunu öne süren Şıktaşlı, "Bundan 10 sene önce büyükşehrin şuan ofis binası yaptığı yerde bir belediye binası inşaatı başladı. 12 milyona ihalesi olan bu inşaatın 3 milyonu ödenmişti. Kabası yükseliyordu. Cengiz Ergün o gün ben sırça saraylarda yaşamam dedi ve yıktı. Hem paramız gitti. Hem davalık olundu. Aradan yıllar geçti. Saraylara alıştığımız için Cengiz Ergün, bir saray da ben yapayım kendime dedi. 450 milyonluk ihale yaptı. Daha vahim olanı Manisa Ticaret Odası'na ait binaya 4 milyon lira verdi. Yıkılan binaya da 3 milyon verilmişti. Yani 2 yılda kendini kurtaracak parayı, kira bedeli olarak verdi. İçerisine de tadilat için 4-5 milyon lira harcadı. Bu da yetmedi 450 milyon lira bedelle belediye binası ihalesi yaptı. Biz ne yapmalıyız. Bu beton anlayışına devam mı etmeliyiz. Yoksa kaynaklarımızı üretim ekonomisine mi aktarmalıyız. Bence kendimize yetebilmek için üretim ekonomisine aktarmalıyız" diye konuştu.



Vatandaş istedi, Şıktaşlı söz verdi



Şıktaşlı, vatandaşların şikayeti üzerine tek yön uygulamasını kaldıracağının sözünü verdi. Şıktaşlı, şöyle devam etti: "4'ncü icraatı göstersin mikrofonu bırakacağım dedim. Anketleri gördükten sonra ben değil de o beni takip etmeye başladı. Manisa'nın merkezinde 4'ncü icraatı yok dedim. Geçen mikrofonu bırak git demiş. İşte burada 4 taneden fazla yok. Verdiği sözlerden 34 tanesi yapmamış, gelmiş 50 tane daha gösteriyor. Tutmadığın sürece üzerine adını yazma bari. Manisa'da büyük bir tepkiye neden olan tek yön uygulamasını da çift yön uygulaması olarak geriye çevireceğiz. Boş sefer yapan elektrikli otobüsleri Saruhanlı merkez ile Salihli merkez ilçeleri arasındaki kısa mesafelere kullanacağız. Kesinlikle ve kesinlikle paramızı çar çur etmeyeceğiz. Hem esnafımız rahat edecek, hem de sürat yoluna dönen bu yollarda yaşlılarımızı ve çocuklarımızı kollayacağız" diye konuştu.



Tarım A.Ş. ve enerji A.Ş. projelerinin faydalarını anlattı



Tarım A.Ş. ve Enerji A.Ş. projeleri ile güçlü çiftçi ve güçlü Manisa hayalini gerçekleştireceğini belirten Şıktaşlı, "Şuan Manisa'da kafası karışık bir Büyükşehir belediyesi olduğu için hemşehrisini kesinlikle düşünmüyor. Kooperatifleri ve üretici kümeleri destekleyeceğiz. Topraklarımızı organik gübre desteği ile eski canlılığına kavuşturacağız. Ürünlerimizin markalaşmasını sağlayarak, dünya genelinde satışa sunulmasını sağlayacağız. Soğuk hava depoları sayesinde saklama koşullarımızı iyileştirip, ürün kaybımızı önleyeceğiz. Dağlık bölgelerde yapılacak tarımsal faaliyetleri destekleyeceğiz. Manisa, rüzgar, güneş ve jeotermal alanında Türkiye'nin enerji potansiyeli en yüksek şehirlerinin başında geliyor. Enerji A.Ş. Manisa'nın kullanmış olduğu tüm enerjiyi karşılamak amacıyla kurulmuş olan bir şirket olacak. Enerji A.Ş.'nin elde ettiği gelir Manisalılara geri dönecek" diye konuştu. - MANİSA

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