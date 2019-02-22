Şıktaşlı'nın Hareketi Takdir Topladı

CHP ve İYİ Parti'nin ortak olduğu Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, geçtiğimiz gece Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar, Yeniköy, Hamzabeyli, Hacıhaliller, Aşağı Çobanisa ve Veziroğlu mahallelerini ziyaret etti.

CHP ve İYİ Parti'nin ortak olduğu Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, geçtiğimiz gece Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar, Yeniköy, Hamzabeyli, Hacıhaliller, Aşağı Çobanisa ve Veziroğlu mahallelerini ziyaret etti. Şıktaşlı, ziyaretlerde mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanırken, Yeniköy Mahallesi ziyaretinde tozdan kirlenen Atatürk Büstü'nü temizlemesi, mahalle sakinlerinden büyük takdir topladı.



Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, Millet İttifakı adayı İsa Özdemir ile birlikte geçtiğimiz gece Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar, Yeniköy, Hamzabeyli, Hacıhaliller, Aşağı Çobanisa ve Veziroğlu mahallelerine ziyarette bulundu. Ziyarette CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP'liler ve İYİ Partililer de yer aldı.



Ziyaretlerde işyerlerini ve kıraathaneleri tek tek gezen Millet İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı ve Şehzadeler Belediye Başkan adayı Özdemir, mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. Ziyaretlerde vatandaşlarla tek tek sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Millet İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, özellikle kırsal mahallelerde yaşanan sorunların 31 Mart tarihinden sonra Millet İttifakı adaylarıyla son bulacağını ifade etti.



Şıktaşlı'nın, Yeniköy Mahallesi ziyaretinde tozdan kirlenen Atatürk Büstü'nü temizlemesi mahalle sakinlerinden büyük takdir topladı.



Gerçekleştirdiği ziyaretlerde kendini anlatan Şıktaşlı, kenti ilçeleriyle birlikte nasıl kalkındıracaklarını ve yaşanan en önemli nasıl çözüm bulacaklarını anlattı. Üretime ve ekonomiye dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde olacaklarını söyleyen Şıktaşlı, "Milyonlar harcayarak kuleler yapmaya gerek yok. Biz üretime dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde olacağız. Biz tarımsal yapıya ağırlık vereceğiz. Üreticilerimizi birilerinin eline mahkum etmeyeceğiz. Manisa sebzesinden meyvesine hangi ürün yetişiyorsa, bunlarla ilgileneceğiz. Üreticimizin ve Manisa'nın zenginleşmesi noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Manisa'nın ihtiyacı olan gerilere kavuşmasını sağlamak birinci önceliğimiz olacak. 31 Mart'tan sonra çalışmamız 5 yılımız Manisa'nın ve üreticinin kazanması yönünde olacak. Manisa'mız üretim üssü olacak. Kent merkezinden kırsal mahallelerimize kadar sıkıntıları biliyoruz. Sıkıntılara yönelik çözümlerimizde hazır" diye konuştu.



Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların sıkıntılarını tek tek dinleyen Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şıktaşlı, talepleri not alarak, mahalle sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

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