Şıktaşlı'nın Projeleri Manisalıların Cebini Rahatlatacak

Millet İttifakının adayı Orkun Şıktaşlı, Alaşehir ilçesinde düzenlediği mitinginde Manisalıları ekonomik anlamda rahatlatacak projelerini açıkladı. Su bedelinde yüzde 40 indirim yapacağını kaydeden Şıktaşlı, her ay bakım bedeli olarak alınan 3,5 lirayı da almayacaklarının sözünü verdi.



Millet İttifakı adayı Orkun Şıktaşlı, seçim çalışmasının finalini Alaşehir ilçesinde yaptı. Şıktaşlı, esnaf ziyareti ardından ilçe meydanında kurulan platform üzerinden vatandaşlara seslendi. Şıktaşlı'ya, ilçe adayı Ahmet Öküzcüoğlu da eşlik etti. Şıktaşlı'nın gündeminde su sorunu vardı. Su bedelinde yüzde 40 indirim yapacağının sözünü veren Şıktaşlı, "Ayda 100 lira su faturası ödenen bir evde su faturası 60 liraya düşecek. Her ay bakım bedeli olarak alınan 3,5 lira almayacağız. Belediyemiz hak edilmeyen hiçbir ücreti halkımızdan almayacaktır. Bahçe sulamaları için kullanılan su ücreti şebeke suyu ile eşitlenecektir. Bu anlamda tarımsal üretime katkı sağlanacağız. Kartlı su sayaçlarında zorunluluk uygulamasına son vererek, isteğe bağlı hale getireceğiz. İsteyen vatandaşlarımız kartlı su sayaçlarını belediyeye iade ederek, sayaç bedeli kadar ücretsiz su kullanacaktır" diye konuştu.



"Sefer ve otobüs sayısı arttırılarak, ulaşım sorunu çözülecek"



Şıktaşlı, Büyükşehir Yasası ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış uygulamaları ile ulaşımın büyük bir sorun haline geldiğini belirterek, "Özellikle köy ve beldelerde ulaşımda sorun çok büyüktür. Araçların yetersizliği, insanların saatlerce beklemesi, sefer sayılarının azlığı ciddi bir sorun yumağı haline gelmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerde belediye başkanlarımız, şoför odalarımız ve muhtarlarımızla görüşülerek ortak akılla halkın lehine yeni bir sistem kurularak, sefer sayısı ve otobüs sayısı artırılarak, sorun halkımızın ve şoför esnafının lehine çözülecektir. Manisa merkez ve hemen hemen tüm ilçelerimizde otopark sorunu ciddi bir sorundur. İlçe belediye başkanlarımızla işbirliği yapılarak ortak bir akılla son sistem inşaat teknoloji kullanılarak kentlerin uygun merkezlerine yer altı ve yer üstü otoparklarının inşası ile otopark sorunu kesin ve net olarak çözülecektir" dedi.



"İmar sorununu çözeceğim"



İmar sorununun Manisa'nın en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Şıktaşlı, "Bizler kentsel dönüşüm projeleriyle ve en önemlisi yerinde dönüşüm projeleriyle halkımızın çıkarına uygun dönüşümleri halkımızla uzlaşarak gerçekleştireceğiz. Bu dönüşümlerde oluşan rant birkaç müteahhit firmayla değil, doğrudan halka aktarılacaktır.



Hiçbir mahallede ve semtte imar konusunda ötekileştirme yapılmadan, çevrenin korumasını gözeten, altyapıyı önemseyen, doğa tahribatına yol açmadan imar planlamaları her ilçede en uygun şekilde yapılacaktır. Bizim bir hedefimiz var. Kendi kendine yeten Manisa. Tarımıyla, enerjisiyle, her türlü kaynağıyla bir başka yere mecbur olmayan, ürettiği değerleri en üst seviyede kullanan, pazarlayan ve bununla gelir elde eden bir Manisa" diye konuştu.



Tarım A.Ş. projesini açıkladı



Tarım A.Ş. ile güçlü çiftçi, güçlü Manisa hayalini gerçekleştireceğinin müjdesini veren Şıktaşlı, "Çiftçimizin daldaki meyvesini, tarladaki ürününü piyasanın insafına bırakmayacağız. Üreticinin elinden çıkan mahsül tüccara yem olmayacak. Üzüm, zeytin, kiraz, çilek, salatalık, patlıcan, domates gibi tüm sebze ve meyvelerini değerinde satıp, çiftçimizin emeğinin karşılığını alnının teri kurumadan almasını sağlayacağız. Gediz Ovası'nda toprağımızın çöl olmaması için "JES"lere dur diyeceğiz. Jeotermal seralar teşvik edilecek. Seralarda başta yaş üzüm olmak üzere sebze ve muz gibi meyve üretimi desteklenecek. Alternatif zamanda üretilen ürünler, dış ticarette büyük Pazar payına ulaşacak. Sadece yaş üzümden 2 milyar dolar gelir hedefleyeceğiz. Kooperatifleri ve üretici kümelerini destekleyeceğiz. Topraklarımızı organik gübre desteği ile eski canlılığına kavuşturacağız. Ürünlerimizin markalaşmasını sağlayarak dünya genelinde satışa sunulmasını sağlayacağız. Soğuk hava depoları sayesinde saklama koşullarımızı iyileştirip, ürün kaybımızı önleyeceğiz. Dağlık bölgelerde yapılacak tarımsal faaliyetleri destekleyeceğiz" diye konuştu.



"Enerji A.Ş.'nin elde ettiği gelir Manisalılara geri dönecek"



Şıktaşlı, Manisa'nın rüzgar, güneş ve jeotermal alanında Türkiye'nin enerji potansiyeli en yüksek şehirlerinin başında geldiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Enerji A.Ş. Manisa'nın kullanmış olduğu tüm enerjiyi karşılamak amacıyla kurulmuş olan bir şirket olacak. Biz zaman içerisinde neredeyse hiç kimsenin hiçbir bedel ödemeden yaşadığı bir kenti hayal ediyoruz. Enerji A.Ş.'nın elde ettiği gelir Manisalılara geri dönecek. Yapacağımız yatırımlar zaman içerisinde enerji harcamanızın ne kadarlık kısmını karşıladıysa o ücret size ödenecek. Diyelim ki Enerji A.Ş. Manisa'nın enerji anlamında yüzde 20'lik gelirini sağlıyor. Bu 100 liralık faturanızın 20 lirasını iade olarak almanız anlamına geliyor" diye konuştu.



"Manisa 'Engelsiz kent' olacak"



Şıktaşlı, son olarak şöyle konuştu: "Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engelli vatandaşlarımız için daire başkanlığı kurarak, engelsiz bir kent oluşturmak hedefimizdir. Engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık önceliğimiz olacaktır. Merkez ve diğer ilçelerimizde engelliler sosyal yaşam merkezleri kurarak mesleki uygulama atölyeleri oluşturarak engelli bireylerin toplumsal yaşama katılması sağlanacaktır. Ailelerin bakıma muhtaç engelli bireylerini gün içinde ve bazı geceler bırakarak kendilerine zaman ayırma olanağı sağlayacağı belediye bakım merkezleri kurulacaktır. Tüm annelerin toplumsal yaşamda, iş hayatında daha aktif ve katılımcı olabilmeleri için semtlerde ailelerin uygun ücretlerle yararlanabileceği kreşlerimiz ve anaokullarımız açılacaktır. Projelerimiz içerisinde yer alan, ihtiyaç olan ilçelerde kuracağımız kalıcı, kapalı ve modern Pazar yerlerinin çevresinde ailelere rahat alışveriş olanağı sağlayacak, uzman eğitimcilerin olduğu yerleşik ya da mobil kreş ve oyun alanları olacaktır." - MANİSA

