3'üncü dalga 'Sil Süpür' operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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3'üncü dalga 'Sil Süpür' operasyonunda 3 tutuklama

21.09.2022 11:28

KARAMAN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Sil Süpür' adı verilen operasyonun 3'üncü dalgasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i ev hapsine çarptırıldı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

KARAMAN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Sil Süpür' adı verilen operasyonun 3'üncü dalgasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i ev hapsine çarptırıldı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı. İlk 2 operasyonda, 7 kişi tutuklanmıştı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timi, kentte uyuşturucu madde ticari yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 15 Eylül sabahı 'Sil Süpür' adlı operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı. Ekipler, aynı gün operasyonun 2'nci dalgasını gerçekleştirip, 4 kişiyi daha yakaladı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ü.B., N.Y., D.K., D.G., H.Y., K.Ş. ve Ş.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. C.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis, dün ise 'Sil Süpür' operasyonunun 3'üncüsünü düzenledi. Bu operasyonda da Y.G., M.K., H.K., B.K. ve R.O. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.G., M.K. ve H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. R.O. hakkında ev hapsi cezası verilirken, B.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3'üncü dalga 'Sil Süpür' operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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