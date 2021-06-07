Eski eşi Sıla ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırmaması hatırlatılan Hazer Amani, "Sıla ile çekilmiş fotoğraflarımı silmedim çünkü yaşanmışlıklar var, o yüzden silmek istemedim. Sonrasını bilemem tabii, belki silerim. Sıla ile görüşmüyorum. Boşandıktan sonra hiç konuşmadık."ifadelerini kullandı.

Hazer Amani'den boşanan Sıla, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdı.

Sıla, "Diyecek afili söz çok... Fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın..." diyerek İlker Kaleli'ye olan aşkını haykırmıştı.