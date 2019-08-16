Sıla, Bodrum'da sahne aldı
1 saat önce
ŞARKICI Sıla, dün akşam, Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:13 Kaynak: DHA
ŞARKICI Sıla
, dün akşam, Bodrum
Antik Tiyatro'da sevenleri ile buluştu.
Uzun aradan sonra Bodrum'da hayranlarıyla buluşan Sıla, dolunay ışığı altında şarkılarını söyledi. Sesi, enerjisi ve kıyafetleriyle dikkat çeken Sıla, hayranlarının tezahüratlarına, "Sizler ışıl ışılsınız" diyerek karşılık verdi. Sezen Aksu
'nun yazdığı yeni şarkısı 'Zeybek'i seslendirdiği sırada Sıla'ya, daha önceki Bodrum konserinde olduğu gibi, zeybek oynayan minik bir efe de eşlik etti. Sahneye kabarık saçlarıyla çıkan Sıla'nın birbirinden güzel şarkıların seslendirdiği konser, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
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