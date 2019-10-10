Sila Bursa'da yine kapali gişe
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Kerki Solfej konserlerinde dinleyicileriyle buluşan Sıla, bir hafta aradan sonra yeniden Bursa Kültürpark Açıkhava'da sahneye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:53 Kaynak: Bültenler
Önceki Bursa konserinde olduğu gibi yine kapalı gişe olarak gerçekleşen konserinde en sevilen şarkılarını seslendiren Sıla, dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı.
Açıkhava konserlerine hız kesmeden devam eden Sıla'nın dün akşamki durağı Bursa oldu. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği Sıla, sahne enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Bursa konserini güzel anlarla geride bırakan Sıla, 11 ve 12 Ekim'de ise yeniden Harbiye'de sevenleriyle buluşacak.
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