Son Dakika Haberleri: Sıla'dan Bodrum'da ikinci konser
Son Dakika Güncel Haber

Sıla'dan Bodrum'da ikinci konser

1 saat önce

BODRUM'da üst üste iki gece konser veren şarkıcı Sıla, Antik Tiyatro'yu dolduran hayranlarına güzel bir gece yaşattı.

Sıla'dan Bodrum'da ikinci konser, System.String[]
BODRUM'da üst üste iki gece konser veren şarkıcı Sıla, Antik Tiyatro'yu dolduran hayranlarına güzel bir gece yaşattı.
Açıkhava konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluşan Sıla, eski yeni pek çok şarkısını seslendirdi. Sıla, konser boyunca keyifli ve enerjik halleriyle dikkat çekerken zaman zaman seyircilerle de sohbet etti. Konser öncesi başına gelen kazayı anlatan Sıla, "Aslında bu akşam için giymeyi planladığım başka bir elbise vardı, ancak kuliste üzerine yağ döküldü. Ne diyelim böyle çıksın nazarlar da gecemiz şahane geçsin" dedi. Sıla'ya Bodrum konserinde küçük bir çocuğun da bağırarak tezahüratta bulunması üzerine Sıla, "Son zamanlarda çocuklar beni izlemeye geliyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çocuklar bana çok iyi geliyor" diye konuştu. Sezen Aksu'nun yazdığı yeni şarkısı 'Zeybek'i söylerken Sıla'ya, daha önceki konserinde olduğu gibi zeybek oynayan minik bir efe eşlik etti. Şarkı ve zeybek performansı Antik Tiyatro'yu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.


Bodrum, Sıla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı
Harbiye'de konser veren Linet, oryantal şovuyla hayranlarından tam not aldı 100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 13:11:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıla'dan Bodrum'da ikinci konser
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]