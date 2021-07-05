Sıla'dan kitap sürprizi

Sümerli rahibe Enlil'den antik dünyanın bilge kadını Sappho'ya, Frida'dan Ahmet Kaya'ya kadar birçok ismin mektuplarını derleyen kitap okurla buluştu. Sıla, ekibine sosyal medyada teşekkür etti: "Ali Murat 'Hadi' demese ben kolları sıvamazdım. Benim için müthiş bir okuma ve çalışma süreciydi. Yıllardır kaldırmadığım kapaklar, bihaber olduğum metinler, başka başka odalar. Bizimle derine inen kıymetli ekibimiz ve dostlarımıza teşekkürler."