Sıla'dan Muhteşem Konser
1 saat önce
Açıkhava konserlerinden sonra İstanbul'da ilk kez sahneye çıkan Sıla, dün akşam Volkswagen Arena'daydı.
MALEFİZ BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Sahneye ilk olarak Pembe bir Dundas kıyafet ile çıkan Sıla, konserin ikinci yarısında ise Siyah bir Tuvanam A46 tercih etti. İkinci yarıdaki kıyafetiyle izleyenlerin Malefiz karakterine benzettiği Sıla sahne şovu ve kıyafetleriyle yine izleyenlerden tam not aldı.
"ARTIK BİRAZ EĞLENMEK NİYETİNDEYİM"
Biletlerinin günler öncesinden tükendiği konserde şarkılarını 4500 kişilik hayran korosuyla birlikte seslendiren Sıla, sık sık kendisine seslenen sevenleriyle sohbet etti. Konserde önce slow şarkılarını seslendiren Sıla; " Bütün açık yaralarınıza tuzları döküp rahatladıysanız artık biraz eğlenmek niyetindeyim. Var mısınız" dedikten sonra en sevilen hareketli parçalarını seslendirdi. Sıla'nın yeni albümündeki şarkılarına şimdiden eşlik eden binlerce kişi özellikle 'Sabır' şarkısında Sıla'yı alkış yağmuruna tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:11 Kaynak: Bültenler
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