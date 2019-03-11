Sıla'dan Muhteşem Konser

MALEFİZ BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Sahneye ilk olarak Pembe bir Dundas kıyafet ile çıkan Sıla, konserin ikinci yarısında ise Siyah bir Tuvanam A46 tercih etti. İkinci yarıdaki kıyafetiyle izleyenlerin Malefiz karakterine benzettiği Sıla sahne şovu ve kıyafetleriyle yine izleyenlerden tam not aldı.

"ARTIK BİRAZ EĞLENMEK NİYETİNDEYİM"

Biletlerinin günler öncesinden tükendiği konserde şarkılarını 4500 kişilik hayran korosuyla birlikte seslendiren Sıla, sık sık kendisine seslenen sevenleriyle sohbet etti. Konserde önce slow şarkılarını seslendiren Sıla; " Bütün açık yaralarınıza tuzları döküp rahatladıysanız artık biraz eğlenmek niyetindeyim. Var mısınız" dedikten sonra en sevilen hareketli parçalarını seslendirdi. Sıla'nın yeni albümündeki şarkılarına şimdiden eşlik eden binlerce kişi özellikle 'Sabır' şarkısında Sıla'yı alkış yağmuruna tuttu.