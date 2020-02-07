Sıla'dan sonra Mabel - Son Dakika
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Sıla'dan sonra Mabel

6 saat önce

Daha önce Sıla'yla birlikte seslendirdiği "Yaralım"ı sevenleriyle buluşturan ünlü sanatçı, şimdi de Mabel Matiz'le düet yaptığı "Nerde"yi beğeniye sunuyor.

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Daha önce Sıla'yla birlikte seslendirdiği "Yaralım"ı sevenleriyle buluşturan ünlü sanatçı, şimdi de Mabel Matiz'le düet yaptığı "Nerde"yi beğeniye sunuyor. Müziği Yıldız Usmanova'ya ait olan, düzenlemesini ise Tunç Bakır'ın yaptığı şarkı bugün çıkıyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:29 
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