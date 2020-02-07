Sıla'dan sonra Mabel

Daha önce Sıla'yla birlikte seslendirdiği "Yaralım"ı sevenleriyle buluşturan ünlü sanatçı, şimdi de Mabel Matiz'le düet yaptığı "Nerde"yi beğeniye sunuyor. Müziği Yıldız Usmanova'ya ait olan, düzenlemesini ise Tunç Bakır'ın yaptığı şarkı bugün çıkıyor.