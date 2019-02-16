Sıla'dan Uzatmalı Sevgililer Günü Performansı

Konserine bir akşam önce giydiği kırmızı derin bacak dekolteli elbisesi ile çıkan Sıla, ''Dün gece söylemiştim. Ben sözümü tutuyorum. Nerede bıraktıysak oradan devam ediyoruz. Bize her gün Sevgililer Günü. '' sözleri ile salonda büyük bir alkış tufanı kopardı.

SILA TÜRKİYE TURNESİNE ÇIKIYOR...

Bu konserlerle birlikte Türkiye'yi karış karış dolaşacağı yepyeni bir turnenin startını verdiğini de dile getiren Sıla, İstanbul'dan başlayarak sırasıyla Ordu, Samsun Eskişehir, Malatya, Kayseri, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Van, Adana, Gaziantep ve Hatay'da konserler vereceğini müjdeledi.

İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN, DOYASIYA EĞLENELİM.

Dillere pelesenk olan duygusal şarkıları ile Ankara Congresium'da adeta kulakların pasını silen başarılı sanatçı, ikinci bölümde ise süper mini siyah elbisesi ile yürek hoplattı. Performansının sonlarına doğru tempoyu iyice yükselten Sıla, ''Hala oturuyor musunuz? Gelin buraya da inceldiği yerden kopsun. Doyasıya eğlenelim hadi.'' sözleriyle müzikseverleri sahne önüne davet etti.

Bir buçuk saat süren programını yaklaşık on beş dakika uzatan başarılı sanatçı, sahneyi alkışlar eşliğinde terk ederken, ''Yarın İzmir'deyiz. Eşinize dostunuza haber verin. Bir sevgililer günü de orada kutlarız biz. Bir manileri yoksa bekleriz.'' ifadeleriyle de 16 Şubat İzmir konserine açık bir davet yaptı.

BİLETLER KAPIŞILMAYA BAŞLANDI...

Öte yandan 14 Şubat 2020 Sevgililer Günü Konseri biletleri bir yıl önceden satışa çıkan Sıla, daha ilk günden ciddi bir bilet satış rakamına ulaşarak sıra dışı bir başarıya daha imza attı.