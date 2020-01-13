Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi - Son Dakika Magazin

Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi

16 dakika önce

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazar Amani ile evlendi. Sıla'nın nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı.

Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi, System.String[]

Bir süredir aşk yaşayan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti, bugün dünyaevine girdi. Çift, öğleden sonra Sıla'nın evinde kıyılan nikah töreniyle evlendi.

Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi Cavalli oldu.

DAVET VERECEKLER

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet verecek. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katılacak.

BALAYI İÇİN ROMA'YA GİDİYORLAR

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma'da kısa bir tatil yapacak.

Hazer Amani, Sıla, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:35 
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